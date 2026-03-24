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“Da quando è stato eliminato dalla Champions, è la squadra migliore del campionato”

By Emanuele Arinelli
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Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

 

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“Sogno scudetto? 

Il Napoli è in crescita. Da quando è stato eliminato dalla Champions, è la squadra migliore del campionato. Il dato più importante di questa fase è che il Napoli non ha nessun obbligo. Affronterà questo finale di stagione con la mente serena, perché non ha l’obbligo di vincere”.

Sulle parole di Conte:

Ha ragione, ma il Napoli deve guardare avanti. I risultati dell’ultimo turno lo hanno messo al riparo per la Champions league. Ora deve pensare solo a vincere tutte le partite anche perché dietro qualcuna sta dando segnali di resa.

A parte il Como, dal quinto posto in giù sono tutti in difficoltà”.

Sulla difesa: 

“Questa situazione ha una genesi. Conte disse in ritiro che per fare più gol e creare di più bisognava anche correre qualche rischio in più. Il Napoli è una squadra che ha vinto 13 partite con un solo gol di scarto mentre altre sei le ha vinte con due reti di vantaggio”.

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