Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
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Cinque (Maradona) a tre (trasferta) saranno le partite del Napoli, ecco il vantaggio

By Emilia Verde
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Il Napoli giocherà il rush finale di campionato con cinque partite allo stadio Maradona e tre in trasferta, data l’inviolabilità in casa dimostrata finora dagli azzurri, sarà questo il vantaggio. Il Corriere dello Sport scrive: “Eccolo, il punto: da qui alla fine il Napoli giocherà cinque volte in casa contro Milan (6 aprile), Lazio (18 aprile), Cremonese (24 aprile), Bologna (10 maggio) e Udinese (24 maggio); fuori, invece, sfiderà Parma (12 aprile), Como (3 maggio) e Pisa (17 maggio). Cinque contro tre. Uno scontro diretto al Maradona, che tra l’altro vale il secondo posto, e un altro sul lago contro lo splendido Como di Fabregas. E in mezzo una serie di partite mai facili, non esistono in Serie A, ma neanche proibitive. Non resta che chiedere il finale alle stelle”.

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