CdS – Napoli, se la corsa scudetto non è proprio riaperta, almeno è meno chiusa

Il Napoli è ancora lì fra le prime tre, con una distacco minore rispetto all’Inter capolista e al Milan secondo, dopo la vittoria contro il Cagliari, ed i risultati delle altre due nell’ultima giornata di campionato prima della sosta per le nazionali. Il Corriere dello Sport scrive: “Servirebbe un indovino, o magari l’aiuto delle stelle (gli astri) , per capire come finirà il campionato. Quello nuovo, improvviso, inaspettatamente disegnato in venti giorni dalle stelle bis (quelle del campo): se non riaperto, beh, certamente meno chiuso dopo i risultati delle ultime tre giornate. Il Napoli, nel caso di specie, ha ricominciato ad annusare l’odore dell’Inter e soprattutto è saltato addosso al Milan con la stessa ferocia del suo allenatore: sette i punti rosicchiati alla squadra di Chivu e tre a quella di Allegri”.