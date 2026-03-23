Tanto Maradona nel film di Peppe Iodice, “Mi batte il corazon” racconta

Il film dell’attore comico napoletano Peppe Iodice, “Mi batte il corazon”, primo in classifica appena uscito giovedì 19 marzo, è pieno di Diego Maradona, come scrive oggi Il Mattino. “Di Maradona c’è una sola immagine: quella del Murale ai Quartieri spagnoli, realizzato dall’artista Mario Filardi nel 1990. Però “Mi batte il corazón”, il film di Peppe Iodice, è pregno di Diego. Ne avverti la presenza anche se non lo vedi perché lui è il più napoletano di tutti anche se nato in Argentina, come ricorda Iodice, anzi il giornalista Peppe Iovine, che durante la sua morte apparente vede Maradona bussando alla porta socchiusa del Paradiso, per poi tornare sulla terra.

Non c’è ma c’è Diego. Ed è questa la sua forza, condivisa dai produttori della Run Film, i fratelli Andrea e Alessandro Cannavale, figli d’arte. Il loro papà Enzo, allievo della grande scuola di Eduardo, un attore che passava dal teatro alle commedie all’italiana, parlava delle gesta di Maradona a “Tutti in campo è lunedì”, la trasmissione di Teleoggi che negli studi al Monte di Dio, a metà degli anni ’80, conduceva Antonio Corbo. Iodice, che alla prima del film ha indossato una t-shirt nera con il volto di Diego, si è fatto accompagnare nelle ultime scene del film dalle parole di “Si turnasse a nascere”, la canzone che Gigi D’Alessio dedicò a Maradona nel 2013.

Non c’è ma c’è Diego. Ed è questa la sua forza, condivisa dai produttori della Run Film, i fratelli Andrea e Alessandro Cannavale, figli d’arte. Il loro papà Enzo, allievo della grande scuola di Eduardo, un attore che passava dal teatro alle commedie all’italiana, parlava delle gesta di Maradona a “Tutti in campo è lunedì”, la trasmissione di Teleoggi che negli studi al Monte di Dio, a metà degli anni ’80, conduceva Antonio Corbo. Iodice, che alla prima del film ha indossato una t-shirt nera con il volto di Diego, si è fatto accompagnare nelle ultime scene del film dalle parole di “Si turnasse a nascere”, la canzone che Gigi D’Alessio dedicò a Maradona nel 2013.