Stadio Maradona record, il più visitato fra i siti del FAI

Quest’anno per le giornate nazionali del FAI è stato inserito anche lo stadio Maradona di Fuorigrotta, ed è stato boom di visite. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Maradona è stato il sito più visitato dei 780 aperti in Italia nel weekend delle Giornate FAI di Primavera: 10.100 presenze in due giorni, 4.800 di sabato, 5.300 ieri. Secondo posto per la Corte Suprema di Cassazione e terzo per il Palazzo della Cancelleria a Roma. Un record storico per il FAI, che in Campania ha registrato più di 20.000 presenze, di cui circa la metà soltanto a Fuorigrotta. «Una grande opportunità per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli intitolato al più grande di sempre – ha detto il sindaco Manfredi -. Insieme al progetto di restyling e alla Maradona experience lavoreremo per rendere permanenti tali visite». Ieri mattina erano migliaia in coda, ancor più di sabato. L’apertura straordinaria del Maradona ha avuto un successo straordinario: decine di volontari a fare da guida e a gestire l’enorme flusso di cittadini e turisti incuriositi, un’unica lunghissima fila ordinata che da via Giambattista Marino faceva il giro nei pressi della Curva A e tornava indietro verso l’ingresso dei Distinti. Cancelli aperti dalle 9 fino alle 14.30, orario dell’ultimo ingresso. C’è chi si è messo in coda dalle 7 per assicurarsi un posto tra i primi e aggirare, per quanto possibile, le attese già registrate il giorno precedente. La visita cominciava con una presentazione del murale di Jorit, inaugurato giovedì, per poi proseguire con l’ingresso sulla pista d’atletica e un racconto della storia dello stadio. Quindi giù per il sottopassaggio, l’accesso allo spogliatoio ospiti e infine la sala stampa, tappa conclusiva di un percorso di circa 50 minuti”.

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