xr:d:DAEgyHqjzUw:5566,j:48435786097,t:23030909
NewsCalcioNapoli

Stadio Maradona record, il più visitato fra i siti del FAI

By Emilia Verde
0

Quest’anno per le giornate nazionali del FAI è stato inserito anche lo stadio Maradona di Fuorigrotta, ed è stato boom di visite. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Maradona è stato il sito più visitato dei 780 aperti in Italia nel weekend delle Giornate FAI di Primavera: 10.100 presenze in due giorni, 4.800 di sabato, 5.300 ieri. Secondo posto per la Corte Suprema di Cassazione e terzo per il Palazzo della Cancelleria a Roma. Un record storico per il FAI, che in Campania ha registrato più di 20.000 presenze, di cui circa la metà soltanto a Fuorigrotta. «Una grande opportunità per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli intitolato al più grande di sempre – ha detto il sindaco Manfredi -. Insieme al progetto di restyling e alla Maradona experience lavoreremo per rendere permanenti tali visite». Ieri mattina erano migliaia in coda, ancor più di sabato. L’apertura straordinaria del Maradona ha avuto un successo straordinario: decine di volontari a fare da guida e a gestire l’enorme flusso di cittadini e turisti incuriositi, un’unica lunghissima fila ordinata che da via Giambattista Marino faceva il giro nei pressi della Curva A e tornava indietro verso l’ingresso dei Distinti. Cancelli aperti dalle 9 fino alle 14.30, orario dell’ultimo ingresso. C’è chi si è messo in coda dalle 7 per assicurarsi un posto tra i primi e aggirare, per quanto possibile, le attese già registrate il giorno precedente. La visita cominciava con una presentazione del murale di Jorit, inaugurato giovedì, per poi proseguire con l’ingresso sulla pista d’atletica e un racconto della storia dello stadio. Quindi giù per il sottopassaggio, l’accesso allo spogliatoio ospiti e infine la sala stampa, tappa conclusiva di un percorso di circa 50 minuti”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A – La classifica prima della sosta per le nazionali

News

CdS – Anche contro i Cagliari ci ha pensato lui: Scott McTominay

News

McTominay non si ferma. Non si ferma mai e i dati lo confermano

News

Anguissa non parte, Neres, Di Lorenzo e Rrahmani le date dei ritorni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.