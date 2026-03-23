SSCN – I calciatori del Napoli convocati in Nazionale

Dal sito ufficiale del club azzurro – I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:
Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: Italia-Irlanda del Nord (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali
Elmas: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali
De Bruyne, Lukaku: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) – Amichevoli
Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d’Avorio (31 marzo) – Amichevoli
Lobotka: Slovacchia-Kosovo (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali
Hojlund: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali
Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) – Amichevoli
Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) – Amichevoli