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SSCN – I calciatori del Napoli convocati in Nazionale

By Gabriella Calabrese
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Dal sito ufficiale del club azzurro – I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:

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Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: Italia-Irlanda del Nord (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali

Elmas: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali

De Bruyne, Lukaku: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) – Amichevoli

Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d’Avorio (31 marzo) – Amichevoli

Lobotka: Slovacchia-Kosovo (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali

Hojlund: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) – Play off Mondiali

Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) – Amichevoli

Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) – Amichevoli

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