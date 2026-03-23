Spinazzola tra rinnovo e Juventus: il Napoli riflette

Il Napoli sta pianificando la prossima stagione e deve risolvere le situazioni dei giocatori in scadenza. Oltre a Juan Jesus, destinato a lasciare, resta incerto il futuro di Leonardo Spinazzola. Il club sarebbe pronto a offrirgli un rinnovo fino al 2027, ma solo per una stagione aggiuntiva, proposta che non convince pienamente il giocatore, anche perché c’è l’interesse della Juventus. Decisiva sarà la posizione di Antonio Conte, che potrebbe influenzare la scelta finale sulla permanenza del terzino.

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