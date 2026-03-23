Sostituto capitan Di Lorenzo: il tris di nomi in agenda

Lo si cerca da un po’ di tempo, il famoso terzino destro, il sostituto di capitan Di Lorenzo. Lo scorso anno, quando sembrava che la scelta fosse ricaduta su Juanlu Sanchez, l’infortunio di Romelu Lukaku cambiò le priorità azzurre. Ora, stando a quanto si legge su Il Mattino, il Napoli starebbe lavorando, nella persona di Giovanni Manna, proprio per sopperire a tale lacuna: “Per il sostituto di Di Lorenzo si lavora ormai da mesi, il nome di Juanlu Sanchez non è più solo. Singo (2000) è un calciatore che piace e con il Galatasaray il canale di mercato resta aperto. L’argentino Giay (2004) del Palmeiras sarebbe una vera e propria scommessa”. Quest’ultimo ha una clausola altissima, da 100 milioni.

Factory della Comunicazione