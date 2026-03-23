Situazione “lungodegenti”: il primo a rientrare sarà Amir Rrahmani

Situazione infortuni. Si attendono i lungodegenti, e per alcuni dovrà ancora trascorrere tempo. Il primo di loro a rientrare dovrebbe essere Amir Rrahmani. Il capitano del Kosovo, come scrive anche La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere pronto per la gara di metà aprile con la Lazio. “Amir Rrahmani manca da cinque partite, altre ne aveva saltate in avvio, e però perché questa stagione si chiuda con il sorriso, potrebbe avere una mezza dozzina di occasioni, per ripresentarsi. Conte s’è sbilanciato una settimana fa, spera di riaverlo dopo il Milan, che in realtà non significa sette giorni dopo ma quindici, al Maradona con la Lazio, dunque tra meno di un mesetto. E ci sarà invece da portar pazienza per ritrovare Di Lorenzo e Neres: poco oltre metà aprile per il difensore; possibilmente, ma da verificare per il rush finale di maggio, per l’esterno brasiliano. E Vergara che è stato costretto ad arrendersi il 6 marzo con il Torino, ha più o meno le stesse esigenze del capitano.”

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