Napoli verso il recupero: Conte attende gli ultimi rientri

Il Napoli vede la fine dell’emergenza infortuni dopo i rientri di giocatori chiave come Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Ora Antonio Conte attende di recuperare gli ultimi indisponibili per affrontare al meglio il finale di stagione.
Amir Rrahmani potrebbe tornare tra meno di un mese, puntando alla sfida contro la Lazio, mentre Giovanni Di Lorenzo rientrerà probabilmente oltre metà aprile. Più lunghi i tempi per David Neres e Vergara, attesi solo per il finale di stagione.