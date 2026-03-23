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Napoli verso il recupero: Conte attende gli ultimi rientri

By Emanuela Menna
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Il Napoli vede la fine dell’emergenza infortuni dopo i rientri di giocatori chiave come Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa. Ora Antonio Conte attende di recuperare gli ultimi indisponibili per affrontare al meglio il finale di stagione.

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Amir Rrahmani potrebbe tornare tra meno di un mese, puntando alla sfida contro la Lazio, mentre Giovanni Di Lorenzo rientrerà probabilmente oltre metà aprile. Più lunghi i tempi per David Neres e Vergara, attesi solo per il finale di stagione.

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