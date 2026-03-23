Napoli-Milan: storia di una rivalità

Episodio speciale della nostra rubrica che parla di sfide passate: oggi ci dedichiamo alla storia della rivalità tra Napoli e Milan.

L’origine di questa rivalità risale agli anni 80: nella parte finale , azzurri e rossoneri si contenderanno lo scudetto per ben tre volte, quasi consecutive.

Nel 1987 lo scontro vedrà uscire vincitore il primo Napoli campione d’Italia, che nell’88 prova a bissare il titolo facendo qualcosa di mai fatto prima: essere la prima squadra a vincere due scudetti di fila, non considerando le solite tre . Quell’anno però il Milan ha iniziato una rivoluzione interna, che verrà poi esportata nel mondo e nella storia del calcio: il nuovo tecnico, Arrigo Sacchi, ha inventato un nuovo modo di giocare a calcio che porta il Milan ad una clamorosa rimonta in campionato che vede il suo apice nella vittoria 2-3 allo Stadio San Paolo.

La sconfitta per Maradona e soci è dura da digerire e c’è grande voglia di rivalsa: la rivalità è interrotta dall’Inter dei record del ’89,ma nel 1990 sono ancora Napoli e Milan a giocarsi il titolo. Stavolta è il Milan a fare la lepre, ma verso la parte finale del campionato, la corsa sembra interrompersi, il Napoli recupera punti ed arriva la famosa ‘’Fatal Verona’’. Il Milan perde la partita che sulla carta gli avrebbe dato il titolo e spalanca al Napoli le porte del paradiso calcistico.

Uno scontro non solo in campo ma anche nella filosofia: da una parte il singolo che esalta il gruppo, dall’altra il bel gioco corale e il dominio del campo.

To be continued…

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Di Lorenzo Capobianco