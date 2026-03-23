McTominay non si ferma. Non si ferma mai e i dati lo confermano

Nonostante la pausa forzata di quattro partite dopo la trasferta a Marassi, a causa di una tendinopatia: è comunque il secondo uomo con più minuti totali (2.981) e in campionato (2.073) della rosa del Napoli, alle spalle di Hojlund (3.050 e 2.185). Insostituibile? Beh, diciamo imprescindibile: la squadra di Conte, quest’anno, non aveva mai vinto una partita senza di lui fino alla sfida del Bentegodi con il Verona. Poi, una volta rotto il ghiaccio al 96’, all’ultimo pallone della disperazione, ci ha preso gusto e ha replicato con il Torino. Contro il Milan, però, sarà fondamentale averlo pronto e carico: «Queste sono le partite che un calciatore vuole giocare e vivere in campo», ha detto alla BBC. «Non sopporto di guardare le partite, nessuno vuole infortunarsi: è la cosa peggiore al mondo. Ora, comunque, sono tornato: ho avuto un problema al tendine del bicipite femorale che necessitava cure e molto lavoro in palestra». Il programma ha funzionato.

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Fonte: CdS