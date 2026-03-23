ALLIANZ STADIUM, TURIN, ITALY - 2024/10/19: Dario Marcolin, former football player, smiles prior to the Serie A football match between Juventus FC and SS Lazio. Juventus FC won 1-0 over SS Lazio. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
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Marcolin: ”Napoli può guardare avanti”

By Lorenzo Capobianco
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L’ex calciatore azzurro e oggi commentatore tv Dario Marcolin, intervenuto a Canale 8 nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’, ha parlato dei temi principali in casa Napoli dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari. Di seguito le sue parole: “Il Napoli è una squadra che nonostante tutto quello che è successo in questo campionato, ha sempre mantenuto le prime posizioni, ha sempre mantenuto con difficoltà la parte alta della classifica. Se tu vai a vedere queste quattro vittorie: 2-1, 2-1, 2-1, 1-0. Sempre nella difficoltà di soffrire, anche a Cagliari nel finale, però poi ha un pregio grande questa squadra: ha giocatori di personalità, ha un allenatore di personalità, e soprattutto ha portato a casa risultati a volte anche non tanto belli, ma dei risultati efficaci. E oggi delle squadre che sono là davanti, forse è quella che ha la freccia verso l’alto: i recuperi, le quattro vittorie di fila, gli scontri diretti, il calendario… diventano tutti a favore del Napoli. Se il Como è l’unica insieme al Napoli ad avere la freccia verso l’alto? Assolutamente. Il Como ha due partite in casa: ha l’Inter e il Napoli in casa, questo sarà un po’ da vedere; è ovvio che la partita del Como con il Pisa è stata diversa dalle altre, perché il Pisa poi ha mollato. Bisogna vedere se in queste due partite il Como fa quel Como”.

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