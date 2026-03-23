NewsCalcioRassegna Stampa

Lukaku, ultima corsa mondiale tra concorrenza e leadership

By Emanuela Menna
0

La sosta con il Belgio rappresenta un’occasione fondamentale per Romelu Lukaku, che punta a ritrovare ritmo e minuti in vista del suo ultimo Mondiale. Insieme a Kevin De Bruyne, compagno anche al Napoli, vuole arrivare pronto all’appuntamento più importante. Le quattro amichevoli contro USA, Messico, Croazia e Tunisia serviranno per rilanciarsi e dimostrare di essere ancora un leader. Nonostante la pressione dei giovani emergenti, il ct Rudi Garcia continua a considerarlo un punto chiave per il Belgio.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Il ritorno di Lukaku: tra liberazione e senso di casa

Calcio

Sostituto capitan Di Lorenzo: il tris di nomi in agenda

Calcio

Disponibile adesso l’undicesimo numero del Settimanale di IlNapoliOnline

Calcio

Situazione “lungodegenti”: il primo a rientrare sarà Amir Rrahmani

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.