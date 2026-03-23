Lukaku, ultima corsa mondiale tra concorrenza e leadership

La sosta con il Belgio rappresenta un’occasione fondamentale per Romelu Lukaku, che punta a ritrovare ritmo e minuti in vista del suo ultimo Mondiale. Insieme a Kevin De Bruyne, compagno anche al Napoli, vuole arrivare pronto all’appuntamento più importante. Le quattro amichevoli contro USA, Messico, Croazia e Tunisia serviranno per rilanciarsi e dimostrare di essere ancora un leader. Nonostante la pressione dei giovani emergenti, il ct Rudi Garcia continua a considerarlo un punto chiave per il Belgio.