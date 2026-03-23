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Lukaku-Napoli, pochi minuti ma peso decisivo

By Emanuela Menna
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Il percorso recente di Romelu Lukaku al Napoli è segnato da un evidente paradosso: nonostante il rientro a fine gennaio contro la Juventus, ha giocato appena 40 minuti in campionato. Un minutaggio ridotto per un attaccante abituato a essere protagonista, ma comunque sufficiente per lasciare il segno, come dimostra il gol decisivo contro il Verona, fondamentale nella corsa alla qualificazione in Champions League.

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Come riporta Il Mattino, fuori dal campo, però, il suo peso resta importante: durante la Supercoppa Italiana negli Emirati ha svolto quasi un ruolo da leader aggiunto accanto a Antonio Conte. Lukaku vuole tornare a incidere anche sul campo e, dopo la sosta, punta a ritagliarsi più spazio, pur dovendo fare i conti con una condizione fisica ancora non ottimale.

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