Lukaku-Napoli, pochi minuti ma peso decisivo

Il percorso recente di Romelu Lukaku al Napoli è segnato da un evidente paradosso: nonostante il rientro a fine gennaio contro la Juventus, ha giocato appena 40 minuti in campionato. Un minutaggio ridotto per un attaccante abituato a essere protagonista, ma comunque sufficiente per lasciare il segno, come dimostra il gol decisivo contro il Verona, fondamentale nella corsa alla qualificazione in Champions League.
Come riporta Il Mattino, fuori dal campo, però, il suo peso resta importante: durante la Supercoppa Italiana negli Emirati ha svolto quasi un ruolo da leader aggiunto accanto a Antonio Conte. Lukaku vuole tornare a incidere anche sul campo e, dopo la sosta, punta a ritagliarsi più spazio, pur dovendo fare i conti con una condizione fisica ancora non ottimale.