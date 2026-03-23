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Lukaku e il richiamo di casa: Anderlecht nel destino

By Emanuela Menna
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Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, dopo la partita contro il Cagliari, Romelu Lukaku è tornato in Belgio, facendo visita a sorpresa al Anderlecht, club a cui è profondamente legato. Qui ha incontrato tifosi e giovani calciatori, assistendo anche all’allenamento del figlio Romeo, rafforzando un legame che affonda le radici nella sua infanzia e nella figura del padre Roger.

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Il ritorno all’Anderlecht in futuro resta una possibilità concreta, magari per chiudere la carriera. Prima, però, Lukaku vuole continuare a essere protagonista con il Napoli e con il Belgio, con l’obiettivo di arrivare al Mondiale e dimostrare di essere ancora decisivo.

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