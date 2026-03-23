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Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Da anni impegnati in partecipazione femminile”

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(Adnkronos) – “Tor Vergata promuove da molti anni la partecipazione femminile: l’alta percentuale di donne tra i componenti del nostro consiglio di amministrazione ne è una dimostrazione”.  

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Lo spiega Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, alla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa per la promozione di una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici. L’accordo rientra nella campagna europea “No women no panel – Senza donne non se ne parla”, promossa in Italia dalla Rai. 

L’attenzione alla partecipazione di ambo i generi “è un aspetto che cerchiamo di promuovere sia nei progetti di ricerca sia nelle attività di terza missione e ovunque vi sia la possibilità”, aggiunge il rettore. 

  

“La giornata di oggi rappresenta quindi un momento molto importante anche perché siamo riusciti a raggiungere la sottoscrizione del protocollo di intesa “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” anche a livello di Comitato dei rettori delle università del Lazio”, conclude. 

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