Legends, anche Ruud Krol in campo al Maradona il 26 maggio

Legends, e non potrebbe essere diversamente. Si allunga la lista…Scrive Il Mattino: “Una leggenda che torna in campo a Fuorigrotta. Ci sarà anche Ruud Krol, 76 anni, alla partita delle Napoli Legends del 26 maggio allo Stadio Maradona, organizzata per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione del Teatro Eduardo De Filippo nell’istituto minorile di Nisida.
Alle ore 20.30 la partita con le Legends Resto del mondo.”
L’annuncio è stato dato direttamente da Ruud, due volte vice campione del mondo con l’Olanda e pluridecorato con l’Ajax, azzurro dal 1980 al 1984: «Torno a casa a Napoli, la mia esperienza più bella, il mio amore unico, dove ho ricevuto dai tifosi più amore di tutti i trofei e di tutte le Champions conquistati nella mia carriera. “ Forza Napoli Sempre».