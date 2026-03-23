Legends, anche Ruud Krol in campo al Maradona il 26 maggio

“ Forza Napoli Sempre».

L’annuncio è stato dato direttamente da Ruud, due volte vice campione del mondo con l’Olanda e pluridecorato con l’Ajax, azzurro dal 1980 al 1984: «Torno a casa a Napoli, la mia esperienza più bella, il mio amore unico, dove ho ricevuto dai tifosi più amore di tutti i trofei e di tutte le Champions conquistati nella mia carriera.