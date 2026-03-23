CalcioNapoliNews

Legends, anche Ruud Krol in campo al Maradona il 26 maggio

By Gabriella Calabrese
0
Legends, e non potrebbe essere diversamente. Si allunga la lista…Scrive Il Mattino: “Una leggenda che torna in campo a Fuorigrotta. Ci sarà anche Ruud Krol, 76 anni, alla partita delle Napoli Legends del 26 maggio allo Stadio Maradona, organizzata per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione del Teatro Eduardo De Filippo nell’istituto minorile di Nisida.

Factory della Comunicazione

Alle ore 20.30 la partita con le Legends Resto del mondo.”
L’annuncio è stato dato direttamente da Ruud, due volte vice campione del mondo con l’Olanda e pluridecorato con l’Ajax, azzurro dal 1980 al 1984: «Torno a casa a Napoli, la mia esperienza più bella, il mio amore unico, dove ho ricevuto dai tifosi più amore di tutti i trofei e di tutte le Champions conquistati nella mia carriera.  Forza Napoli Sempre».Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "B - ATu The Script Superheroes> 26 Maggio 2026 Stadio Stadio Maradona ore 20:30 lo @krolruud torno a casa a Napoli, la mia esperienza più bella il mio amore unico dove ho ricevuto dai tifosi più amore di tuttii trofeie di tutte le Champions conquistante nella mia carriera. Scendere in campo e abbracciarvi tutti sarà una emozione fortissima. Forza Napoli Sempre"
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Conte e l’ex azzurro: a Napoli ci si incontra a Marechiaro

Calcio

Italia, Chiesa lascia il ritiro: al suo posto Nicolò Cambiaghi

Calcio

SSCN – I calciatori del Napoli convocati in Nazionale

Calcio

Conte stacca un po’, quel che resta della squadra trova Stellini

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.