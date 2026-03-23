L’attesa è per Pasquetta: al Maradona l’ennesimo sold out

E adesso, attendiamo Pasqua, anzi, Pasquetta. E sarà l’ennesimo sold out. La prevendita non mente…Scrive il CdS: “Non sembrano esserci grossi dubbi: saranno almeno in cinquantamila per la sfida ai rossoneri. Questi sono i giorni della prevendita riservata ai possessori delle Fidelity Card, poi da venerdì al via la vendita libera col rischio concreto che i biglietti a disposizione saranno davvero pochi e servirà affrettarsi per trovare posto al Maradona. Il sold out per il sorpasso al Milan, dunque, ma anche per blindare la striscia d’imbattibilità che resiste ormai da oltre un anno. L’ultima sconfitta in casa in Serie A resta quella datata 8 dicembre 2024 contro la Lazio con gol di Isaksen. Da allora, solo il Chelsea – in Champions – è riuscito a superare il Napoli. Per il resto, sempre punti, tra vittorie e pari: 25 partite consecutive in campionato, di cui quattordici in questa stagione (eguagliato il record del Napoli di Sarri del 2015-2016). In casa, quest’anno, il Napoli ha un punto meno dell’Inter (34 contro 35) e la media punti migliore: 2,43 a partita contro i 2,33 della capolista. Quest’anno dieci vittorie – di prestigio quelle contro Atalanta, Inter, Juventus – e quattro pari contro Como, Parma, Verona e Roma. Adesso, all’orizzonte, oltre al Milan, altre quattro sfide interne contro Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese. Quindici punti virtuali per consolidare la zona Champions e per chiudere l’anno senza mai una sconfitta interna in campionato. Con la media spettatori (ad oggi) pari a 47mila a partita e con un altro sold out all’orizzonte.”

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