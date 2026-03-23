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Italia, Chiesa lascia il ritiro: al suo posto Nicolò Cambiaghi

By Gabriella Calabrese
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La missione Mondiale è ufficialmente partita, anche se il percorso di avvicinamento alla gara con l’Irlanda del Nord sarà tortuoso” scrive il quotidiano Tuttosport. Ci sono alcuni azzurri non in perfette condizioni. “Ieri per Mancini affaticamento al polpaccio, poi per Bastoni situazione ingarbugliata alla caviglia sinistra e per Scamacca infortunio agli adduttori”.

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Intanto, Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, lascia il ritiro della Nazionale. Verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto è stato chiamato Nicolò Cambiaghi del Bologna. 

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