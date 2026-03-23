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Il futuro di Lobotka potrebbe cambiare “colore”, la situazione

By Emilia Verde
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Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, sembra essere uno dei possibili partenti del prossimo mercato del club partenopeo. Il Mattino scrive: “Le grandi manovre, però, riguarderanno soprattutto il centrocampo. Che può salutare elementi importanti. Il primo è Stanislav Lobotka: il calciatore slovacco ha il contratto in scadenza tra un anno (ma c’è una opzione del club per spostarlo avanti fino al 2028), soprattutto va per i 32 anni (a novembre) e questa potrebbe essere l’ultima occasione per cederlo guadagnando una cifra importante. Ovviamente all’estero e non in Italia, secondo indicazioni del club per tutti i calciatori più importanti. Stan potrebbe salutare dopo 6 anni di Napoli, non ha mai negato la voglia di poter provare un’altra esperienza tra i grandi campionati europei e la crescita di Gilmour potrebbe portare alla successione”.

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