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Graziano Battistini, agente di Elia Caprile: “Elia sul Napoli mi ha detto una cosa”

By Emanuele Arinelli
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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile. Le sue parole:

Factory della Comunicazione

“La convocazione di Caprile?
Ci speravo e sono contento. Elia dà sempre dimostrazione di equilibrio e continuità di rendimento.
Elia l’anno scorso subito mi disse che il Napoli era forte e avrebbe vinto lo scudetto. Ha percepito subito la forza del gruppo e dell’allenatore e si è avverato ciò che mi disse nel ritiro estivo.

 

 

Il futuro di Caprile?
Mi concentrerei sul presente perchè in questo momento la cosa più importante è che Elia continui a fare il suo campionato e che il Cagliari raggiunga gli obiettivi prefissati.
Poi se il giocatore è attenzionato da vari club di un livello più alto del Cagliari magari sì, è così, ma essere attenzionati è un conto, poi mettersi lì a discutere e chiuderla è altro conto”.
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