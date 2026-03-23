Graziano Battistini, agente di Elia Caprile: “Elia sul Napoli mi ha detto una cosa”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile. Le sue parole:

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“La convocazione di Caprile? Ci speravo e sono contento. Elia dà sempre dimostrazione di equilibrio e continuità di rendimento.

Elia l’anno scorso subito mi disse che il Napoli era forte e avrebbe vinto lo scudetto. Ha percepito subito la forza del gruppo e dell’allenatore e si è avverato ciò che mi disse nel ritiro estivo.