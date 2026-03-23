Giornate FAI: Maradona da record!

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il terzo ospite: “Il bilancio al Maradona per le Giornate FAI è stato più che positivo. In due giorni 10.100 visitatori, il Maradona è stato il sito più visitato di queste giornate. È stato un segnale molto bello, si è svolto tutto nel modo più civile possibile. I napoletani hanno dato una grandissima prova. Noi volontari ci aspettavamo un carico di lavoro grande, ma è stata una soddisfazione enorme. Il pubblico ha ascoltato la storia del quartiere, dell’impianto, è stata una sfida che ci ha appagato molto. Cosa mi porto dietro di questa iniziativa? C’è un episodio in particolare: ore 7.00 di domenica mattina, c’erano almeno 350 persone in una fila coordinatissima fuori al Maradona. Napoli pronta per fare un museo allo stadio? Questa era una prova. Credo che l’amministrazione ne è consapevole. Meglio di così non poteva andare, non c’è stato il minimo problema con 10 mila cento persone. Adesso c’è bisogno di dare risposte. Il popolo napoletano chiede a gran voce che lo stadio Maradona diventi attrazione turistica, con percorsi e museo. Abbiamo dato alla prova che c’è una richiesta fortissima da parte dei tifosi e dei napoletani”

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