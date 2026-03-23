Gattuso: “A Bastoni gli vanno fatti i complimenti per la professionalità”

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa e, rispondendo a precisa domanda, è tornato anche sul momento di Alessandro Bastoni, fischiato in tutta Italia dopo la simulazione nel match tra Inter e Juventus. L’ex allenatore azzurro ha elogiato il difensore nerazzurro così. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

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“Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. Da ieri mattina è a Coverciano e sta lavorando per essere a disposizione per la partita di giovedì.

Le scelte sono state fatte in buonafede, dispiace per chi è rimasto fuori e avrebbe meritato, Bernardeschi, Fagioli, Zaniolo, Orsolini, ho grande fiducia in chi ho chiamato, ho cercato di creare un gruppo e spero con tutto il cuore di centrare l’obiettivo, abbiamo una grande occasione.

Chiesa si è presentato alla convocazione, a livello fisico aveva dei piccoli problemi e abbiamo deciso assieme che non rimanesse”.