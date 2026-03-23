Adnkronos News

Francia, morto ex premier Lionel Jospin

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ morto l’ex primo ministro francese socialista Lionel Jospin. Lo ha reso noto la sua famiglia all’Afp spiegando che Jospin è morto ieri, all’età di 88 anni. A gennaio Jospin aveva detto di aver subito “un’operazione seria”, senza però rivelarne i dettagli. 

Factory della Comunicazione

Capo del governo francese dal 1997 al 2002, segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997, Jospin si è candidato senza successo anche alle elezioni presidenziali del 1995 e del 2002. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Londra, date alle fiamme ambulanze di organizzazione ebraica. Starmer:…

Adnkronos News

Due donne investite e uccise da un’auto a Napoli, ubriaco il 34enne alla guida

Adnkronos News

Altro che primavera, l’inverno non molla: arriva una ‘botta fredda’…

Adnkronos News

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.