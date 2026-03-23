Fabbroni: ”Rimonta quasi impossibile”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Credo alla rimonta Scudetto? Per fare una delle rimonte più incredibili, il Napoli dovrebbe fare 12 vittorie. L’Inter offre a gratis questi pensieri. Inter-Roma è una gara nodale, con il club giallorosso che ha problemi all’interno. Non credo che sia un ambiente semplice. Si giocherà tutto a Pasqua a San Siro. E il Napoli contro il Milan avrà un ostacolo molto serio, contro il centrocampo migliore in Serie A. C’è lo scontro Napoli-Milan, ma se vogliamo guardare il calendario, non è così fondamentale battere i rossoneri. Se vuoi restare sul bersaglio rossonero, può essere colpito anche dopo. Il Napoli avrà 5 gare in casa e solo 3 in trasferte. Sono settimane che a Milano l’umore non è dei migliori. Da oggi in poi ci sarà un bombardamento psicologico sull’Inter. La pressione sui nerazzurri sarà elevata. Inter-Roma sembra quasi una finale di coppa. Nessuna può perdere punti. È una partita delicata. Penso che queste siano partite che ti danno e tolgono tantissimo. Se il Como sale ancora in classifica, con la sesta vittoria, sono problemi un po’ per tutti. Credo che la prossima giornata di campionato ci dirà tantissimo”