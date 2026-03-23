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CorSera – Classifica, l’Inter teme più il Napoli che il Milan

By Emilia Verde
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L’Inter non è andato oltre il pareggio, ieri sera contro la Fiorentina, e la classifica alla sosta per le nazionali parla chiaro, la distanza fra la prima in classifica e le seconde due si accorcia. Il Corriere della Sera scrive: “La differenza in cima è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa – il suo pari è meritato – un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe. In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso: se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata – complicato migliorare ancora – Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto”. 

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Serie A – La classifica prima della sosta per le nazionali

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