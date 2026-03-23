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Conte stacca un po’, quel che resta della squadra trova Stellini

By Gabriella Calabrese
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Sosta per gli impegni con le nazionali e, come a novembre, Antonio Conte ne approfitterà per staccare un po’ la spina e “prendersi” qualche giorno di pausa. Alla ripresa il gruppo azzurro, a Castel Volturno, troverà il suo vice. Scrive il CdS: “Da domani, insomma, sarà Stellini a guidare per un po’ la squadra. O per meglio dire quel che ne resta, considerando che i calciatori convocati dalle rispettive nazionali sono tredici: Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano da Gattuso per la missione Mondiale dell’Italia attraverso i playoff (primo impegno giovedì a Bergamo con l’Irlanda del Nord); Milinkovic-Savic (Serbia); Olivera (Uruguay); Lobotka (Slovacchia); McTominay e Gilmour (Scozia); De Bruyne e Lukaku (Belgio); Elmas (Macedonia del Nord); Hojlund (Danimarca). Elif e Rasmus saranno avversari nella semifinale playoff Mondiale in programma al Parken di Copenaghen, dove entrambi hanno già giocato il 20 gennaio in Champions con il Napoli. Il gruppo, dunque, sarà necessariamente farcito di giovanotti della Primavera e soltanto la prossima settimana, a ridosso della partita del 6 aprile al Maradona con il Milan, riacquisterà gradualmente pezzi pregiati e tasselli fondamentali. Conte compreso” 

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