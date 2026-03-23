Conte non sarà a Castel Volturno, ecco perchè

Antonio Conte si ferma per qualche giorno. Dopo il successo di Cagliari, il tecnico azzurro ha deciso di concedersi una breve pausa lontano da Castel Volturno. Una scelta già adottata in passato e inserita nella gestione della sosta di campionato. Come riportato dal corriere dello sport e Tuttonapoli, alla ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di stop concessi alla squadra, Conte non sarà presente al centro sportivo.

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Si tratta di un’assenza programmata, legata a un momento particolare della stagione, caratterizzato dalla pausa per gli impegni delle nazionali.

L’allenatore del Napoli sfrutterà questo periodo, come già fatto in passato anche durante la sua esperienza in Premier League, per recuperare energie.

Una decisione in linea con il calendario e con la situazione attuale della squadra, ridotta nei numeri proprio a causa delle convocazioni internazionali. Nel frattempo, gli allenamenti a Castel Volturno proseguiranno regolarmente sotto la guida del vice Cristian Stellini e dello staff tecnico.