Conte e l’ex azzurro: a Napoli ci si incontra a Marechiaro

Ci si incontra. E’ difficile che avvenga per le strade di Napoli, perchè si rischierebbe “confusione”, ma in qualche locale degli incontri particolari possono avvenire. Stavolta è toccato all’attuale tecnico azzurro e ad un ex azzurro che ha scelto di restare. Su Il Mattino (foto) si legge: “Conte si è trattenuto a Napoli nei giorni di sosta concessi alla squadra, che riprende ad allenarsi martedì. Domenica a pranzo a Marechiaro per il tecnico che nella sala del ristorante ”Da Cicciotto“ di Gianluca Capuano ha incontrato l’ex azzurro Christian Maggio, attualmente tecnico delle nazionali giovanili, rimasto ad abitare a Napoli dopo la fine della carriera”

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