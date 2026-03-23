Adnkronos News

Colombia, precipita aereo militare da trasporto: 80 morti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Disastro aereo in Colombia, dove le forze militari hanno annunciato la morte di 80 soldati dopo che l’aereo da trasporto sul quale viaggiavano si è schiantato nel sud del Paese. Una fonte militare ha detto all’Afp che due plotoni, per un totale di 80 persone, si teme fossero a bordo dell’aereo Hercules che si è schiantato al decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con l’Ecuador. 

Factory della Comunicazione

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Referendum, Meloni: “Rispettiamo decisione degli italiani. Avanti con…

Adnkronos News

Referendum, ‘No’ in vantaggio: brindisi, ‘Bella Ciao’ e cori…

Adnkronos News

Lutto per Igor Tudor, il padre muore durante la gara del Tottenham

Adnkronos News

Anm, Parodi si dimette: “Gravi motivi familiari”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.