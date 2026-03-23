Codiglioni: ”De Bruyne stoico, Napoli-Milan decisiva”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Manuel Codignoni: “Kevin De Bruyne insegna calcio, quando inizia a mettere giri nel motore funziona. Ha giocato bene tra le linee del Cagliari, che non era in gran serata. Kevin mi è piaciuto, per come ha trattato il pallone, per le sue capacità. Sta tornando ai livelli che gli competono. Ha trovato sempre il passaggio giusto per il movimento degli esterni.
Napoli-Milan è sfida cruciale, che arriverà proprio dopo il risultato di Inter-Roma. Entrambe si giocano il ruolo di antagonista per lo Scudetto. L’assenza di Pellegrini in Nazionale? Stagione fatta di alti e bassi, anche se sta in un momento positivo. Ma chi mi colpisce degli assenti dai convocati di ct Gattuso sono Bernardeschi e Zaniolo. Mi piacerebbe che Nicolò possa tornare nel giro, perché ha potenzialità inespresse. Bernardeschi ha fatto vedere personalità. Giocatore completamente recuperato, a differenza di Orsolini che sta vivendo una stagione non all’altezza delle aspettative. Forse l’anno scorso ha overperformato”