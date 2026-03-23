“Vorrei sapere Chiesa cos’ha! Ha rifiutato 2 volte la convocazione, adesso l’accetta e poi non sta bene. Davvero un mistero e chissà perchè Gattuso si ostini per lui e con lui. Faccio davvero fatica a capire. Il primo turno, quello di giovedì a Bergamo credo che lo passiamo, poi chissà. Sento dire a tutti che non vogliono andare in Galles, ma credo che il Galles credo sia più debole della Bosnia.