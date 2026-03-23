“Chissà perchè Gattuso si ostini per lui e con lui”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista. Le sue parole:
“Vorrei sapere Chiesa cos’ha! Ha rifiutato 2 volte la convocazione, adesso l’accetta e poi non sta bene. Davvero un mistero e chissà perchè Gattuso si ostini per lui e con lui. Faccio davvero fatica a capire. Il primo turno, quello di giovedì a Bergamo credo che lo passiamo, poi chissà. Sento dire a tutti che non vogliono andare in Galles, ma credo che il Galles credo sia più debole della Bosnia.
Zaniolo a Udine fa il suo mestiere con professionalità, tranquillità ed educazione. E’ cambiato rispetto allo scapestrato conosciuto a Roma o in Turchia o all’Atalanta. Il ragazzo sta cercando di recuperare posizioni e lo arei chiamato. Zaniolo e Bernardeschi, perchè mi sembrano in forma. Mi rafforzerei di più sugli esterni perché è lì che crei superiorità numerica”.