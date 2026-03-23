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CdS Campania – “PAZZESCOTT”. Gol e assist, numeri da top

By Giuseppe Sacco
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La sua firma in 10 dei 46 gol del Napoli in A

 

Factory della Comunicazione

Sette centri e tre assist Solo Hojlund ha fatto di più

 

 

La dicitura, se vogliamo, non è sbagliata. Il fatto, però, è che manca un aggettivo: universale. Centrocampista box to box, uomo mctominayovunque: intensità, strapotere atletico, qualità, quantità. Una forza della natura. Un uomo capace di incidere e orientare l’andamento di entrambe le fasi. Ultimo esempio pratico: contro il Cagliari, venerdì, è partito nel tandem di trequarti con De Bruyne alle spalle di Hojlund e poi, quando è entrato Alisson e Lobotka è uscito, s’è abbassato in mediana al fianco di Gilmour, risultando comunque dominante. A proposito: Scott e Billy si ritroveranno anche in nazionale per i test di avvinamento al Mondiale della Scozia in programma sabato a Glasgow ad Hampden Park contro il Giappone e martedì 31 marzo all’Hill Dickinson Stadium di Liverpool contro la Costa d’Avorio.  

 

Fonte: CdS

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