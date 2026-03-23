CdS – Anche contro i Cagliari ci ha pensato lui: Scott McTominay

Il Napoli ha battuto il Cagliari venerdì all’Unipol Domus per la trentesima giornata di campionato di Serie A, e a segnare nei primi secondi del match è stato ancora lui, Scott McTominay. Il Corriere dello Sport scrive: “E in copertina ci va sempre lui: Scott McTominay. Aveva lasciato il Napoli a Marassi il 7 febbraio, dopo aver ispirato la rimonta sul Genoa con un’azione decisiva e il gol del momentaneo 2-1, e quando Conte lo ha rilanciato dal primo minuto ha risolto la partita con il Cagliari. Settantaquattro secondi e via: la firma di McT e arrivederci, altri tre punti e quarta vittoria consecutiva. Pronti a presentarsi alla sfida del 6 aprile con il Milan a -1: un solo passo di distanza e la possibilità di scavalcare il Diavolo al secondo posto. A suo tempo”.

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