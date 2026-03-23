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Anm, Parodi si dimette: “Gravi motivi familiari”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – “Mi dimetto sabato per gravi ragioni familiari”. Lo afferma all’Adnkronos il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, in vista della riunione del Comitato direttivo centrale dell’Associazione già fissata per sabato. Una decisione, anticipata ai componenti del Cdc, che non ha nessun collegamento con la campagna referendaria o lo spoglio del referendum sulla riforma della giustizia. “Assolutamente no”, si limita a replicare in merito il presidente. 

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La scelta di Parodi di comunicare pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm le sue dimissioni da presidente, a quanto si apprende, sarebbe legata alla volontà di non collegare questa decisione all’esito del referendum, qualunque esso sia.  

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