Anguissa non parte, Neres, Di Lorenzo e Rrahmani le date dei ritorni

Anguissa non è stato convocato dal Camerun e dunque trascorrerà la sosta al centro sportivo di Castel Volturno, sfruttando l’occasione per intensificare il lavoro e accelerare la ripresa di una condizione inevitabilmente condizionata dal lungo periodo di assenza (dal 22 novembre al 9 marzo). In questo momento, considerando anche i recuperi e i rientri in campo di De Bruyne, McTominay e Lobotka, nell’infermeria del Napoli restano ancora Di Lorenzo, reduce dall’intervento al piede sinistro eseguito a inizio febbraio, approfittando dell’infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina; Rrahmani, fermo dalla sfida con la Roma per un problema alla coscia sinistra; Neres, fuori dal Sassuolo e operato a fine gennaio alla caviglia sinistra; e Vergara, ko nel corso del primo tempo con il Torino per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. I primi a rientrare saranno Di Lorenzo e Rrahmani a metà aprile, probabilmente dopo il Milan. Neres si rivedrà a fine aprile. Vergara è da valutare. Fonte: CdS

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