Altro che primavera, l’inverno non molla: arriva una ‘botta fredda’ con vento e neve

(Adnkronos) – La primavera si fa desiderare, anche se quella astronomica è ufficialmente iniziata. In Italia sono attesi venti forti e calo termico in seguito a una discesa artica tra mercoledì e giovedì, un vero e proprio colpo di coda dell’inverno.

Factory della Comunicazione

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’avvio di questa nuova settimana sarà tutto sommato positivo per gran parte del Paese. Il Centro-Nord godrà di ampie schiarite e di un clima gradevole, mentre le regioni meridionali dovranno smaltire un’instabilità residua legata ai vecchi impulsi perturbati, con qualche isolato piovasco ancora possibile soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Tuttavia, la quiete durerà ben poco a causa di una massiccia discesa di aria fredda di estrazione artica pronta a tuffarsi nel Mediterraneo. Questa colata gelida per il periodo, entrando dalla porta della Bora, scaverà un profondo vortice che diventerà il protagonista assoluto, puntando dritto condizionando il tempo sulla nostra Penisola tra la sera di mercoledì 25 e la giornata di giovedì 26 marzo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le aree più colpite da questa “botta fredda” saranno i settori del Nord-Est e tutto il versante adriatico. Su queste zone il calo termico sarà netto, accentuato da forti venti settentrionali che soffieranno con intensità su tutto il territorio nazionale, portando le temperature ben al di sotto delle medie tipiche di questo periodo. L’aspetto più eclatante di questa configurazione riguarda la quota neve, che subirà un tracollo verticale a causa dell’aria gelida in quota. Sono attese nevicate a quote molto basse, con i fiocchi che potrebbero spingersi fin verso la bassa collina o localmente lambire le pianure del Nord-Est. Si tratterà di un colpo di coda invernale davvero notevole per la fine di marzo.

Lunedì 23. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: instabilità pomeridiana su Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, meglio in Toscana. Al Sud: tempo instabile con piogge e rovesci sparsi, specie al pomeriggio.

Martedì 24. Al Nord: stabile e poco nuvoloso. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile con rovesci sui monti, specie in Sicilia e Calabria.

Mercoledì 25. Al Nord: fronte artico in arrivo dal pomeriggio/sera con piogge su Liguria e Nord-Est, neve sulle Alpi. Al Centro: poco nuvoloso, instabile solo sull’alta Toscana. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Tendenza: giovedì 26, irruzione di venti forti, piogge battenti e nevicate in collina.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)