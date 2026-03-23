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“A volte si vedeva come Anguissa e McTomninay non riuscissero ad esprimersi al meglio con lui”

By Emanuele Arinelli
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Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l’Editoriale. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

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È più il Milan o il Napoli che può contendere lo scettro all’Inter?

“A vedere l’andamento di Milan e Napoli ci rendiamo conto di come entrambe stiano meritando di essere lì. Il numero di giocatori che è stato recuperato dagli azzurri mi fa pensare che si possa finalmente puntare su tutti i campioni. Probabilmente per questo motivo penso che una minima chance in più ce la possa avere Conte. Il prossimo turno comunque sarà decisivo, dato che ci saranno degli incroci importantissimi”.

Il Napoli intanto inanella quattro vittorie consecutive. Può fare filotto fino alla fine?

 “Voglio capire come funzionerà la gestione di questa squadra a pieni ranghi. Ad inizio stagione infatti qualche interrogativo rispetto all’influenza di De Bruyne su gli altri giocatori c’era stato.

Il belga di certo è un campione, ma a volte si vedeva come Anguissa e McTomninay non riuscissero ad esprimersi al meglio con lui. Sono curioso di capire come Conte risolverà questo piacevole problema”.

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