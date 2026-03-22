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Zeballos tra rinnovo e mercato: il Boca prova a blindarlo

By Emanuela Menna
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Exequiel Zeballos, giovane talento del Boca Juniors, è al centro di diverse voci di mercato. Il dirigente Juan Román Riquelme spinge per trattenerlo, proponendo un aumento dell’ingaggio e il raddoppio della clausola rescissoria da 20 a 40 milioni di euro. Secondo El Crack Deportivo, però, l’operazione non è semplice vista la forte pressione dei club europei. In prima fila c’è il Siviglia, mentre restano interessate anche Elche e squadre russe come Spartak Mosca, CSKA Mosca e Zenit San Pietroburgo.

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