Serie A, la Fiorentina frena l’Inter. Pareggio al Franchi

La Fiorentina ferma la corsa dell’ Inter in un match intenso e combattuto, valido per la 30ª giornata di Serie A, chiuso sull’1-1 allo stadio Artemio Franchi.

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Partenza shock per i viola: dopo appena 40 secondi, l’Inter passa in vantaggio con Francesco Pio Esposito, bravo a sfruttare l’assist perfetto di Nicolò Barella e a battere la difesa viola a freddo. Un avvio che sembra indirizzare subito la gara, ma la Fiorentina non si disunisce.

La squadra di casa prende progressivamente il controllo del gioco, costruendo occasioni e cercando con insistenza il pareggio. Al 38’ arriva anche il gol con Moise Kean, che ribadisce in rete dopo un tiro di Nicolò Fagioli, ma la rete viene annullata per fuorigioco, gelando momentaneamente il Franchi.

Nella ripresa il match resta equilibrato, con l’Inter che prova a gestire e la Fiorentina che continua a spingere. Dopo diverse occasioni costruite dai viola, il meritato pareggio arriva al 76’: è Cher Ndour a firmare l’1-1, facendo esplodere il pubblico di casa.

Nel finale l’Inter tenta l’assalto decisivo e sfiora il colpo con ancora Pio Esposito, ma trova sulla sua strada un attento David de Gea, decisivo con una grande parata all’ultimo minuto.

Un pareggio giusto per quanto visto in campo: Inter brillante in avvio, Fiorentina in crescita e capace di reagire con carattere fino al meritato pareggio.