Serie A – I risultati delle gare delle 15: Tre punti per Atalanta e Lazio. Hellas a un passo dalla B

Due partite si sono giocate alle 15 e hanno visto trionfare Atalanta e Lazio.

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A Bergamo la Dea ha trovato la vittoria per 1-0 grazie ad una rete di Zappacosta verso la fine del primo tempo. L’Atalanta ha per larghi tratti controllato la partita, sopratutto nella prima frazione dove avrebbe meritato sicuramente una rete in più. Nella seconda metà di gara l’Hellas è pian piano venuto fuori giocando sicuramente meglio e cercando disperatamente la rete del pareggio e anzi, ha rischiato di andare sotto di due reti quando Krstovic a pochi passi dalla porta colpisce la parte alta della traversa.

Atalanta-Hellas Verona 1-0

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 7, Kolasinac 7 (31’st Hien 6.5); Zappacosta 7, De Roon 6.5 (43’st Samardzic sv), Ederson 6.5 (18’st Pasalic 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6 (31’st Musah 6.5), Zalewski 6.5 (18’st Raspadori 6); Krstovic 6. In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino 6.5

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nelsson 6, Edmundsson 6.5, Valentini 6; Belghali 5.5, Akpa Apro 6.5 (41’st Bernede 6), Gagliardini 5.5 (21’st Al Musrati 6), Harroui 6 (21’st Suslov 6.5), Frese 5.5 (1’st Oyegoke 6); Bowie 5 (33’st Sarr sv), Orban 6.5. In panchina: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Sammarco 6

ARBITRO: Ayroldi 6.5

Marcatore: 37’pt Zappacosta

Ammoniti: Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.

Recupero 1’pt, 4’st.

Nell’altra gara la Lazio ha ottenuto tre punti fondamentali contro il Bologna al termine di una partita equilibrata. I padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con Orsolini che dal dischetto si è fatto ipnotizzare da Motta e non è riuscito a portare in vantaggio i suoi. Poco dopo si è scatenato Kenneth Taylor, che realizza la sua prima doppietta in Italia e fa vincere la gara ai suoi.

Con questo risultato la Lazio supera in classifica proprio il Bologna e si posiziona all’ottavo posto, grazie ai suoi 43 punti. L’Atalanta invece è settima a 50.

Bologna-Lazio 0-2

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea (Ferguson 44’ st), Vitik, Heggem (Lucumi 30’ st), Miranda; Sohm, Moro, Bernardeschi (Dallinga 30’ st); Orsolini (Dominguez 17’ st), Castro, Rowe (Cambiaghi 17’ st). All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (Provstgaard 26’ pt), Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (Cancellieri 16’ st), Maldini (Dia 16’ st), Pedro (Noslin 1’ st). All.: Sarri (squalificato, in panchina Ianni)

Marcatori: Taylor (L) 27’ e 37’ st

Arbitro: Feliciani

Recuperi: 2’ più 4’

Ammoniti: Castro (B) 21’ st, Italiano (B) 22’ st, Taylor (L) 32’ st

A cura di Sara Di Venza