Serie A, Como-Pisa 5-0 (2-0): Nico Paz illumina, i lariani travolgono il Pisa

Il Como domina al Sinigaglia e travolge il Pisa con un netto 5-0, lanciando un segnale forte nella corsa al quarto posto. La squadra di Cesc Fabregas parte con grande intensità e indirizza la gara già nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa grazie a qualità, ritmo e concretezza.

Factory della Comunicazione

L’avvio è immediatamente favorevole ai padroni di casa. Dopo appena 7 minuti il Como sblocca la partita con Assane Diao, che trova il suo primo gol stagionale dopo una lunga assenza per infortunio. Lo spagnolo sfrutta una disattenzione della difesa avversaria e batte Nicolas con un diagonale mancino preciso.

Il Pisa prova a reagire con un tentativo di Matteo Tramoni che termina alto, ma è ancora il Como a fare la partita. Al 29’ arriva il raddoppio: Diao serve Anastasios Douvikas, che si gira rapidamente in area e anticipa Caracciolo, firmando l’11° gol stagionale. I lariani continuano a spingere e sfiorano anche il terzo gol prima dell’intervallo, ancora con Diao, fermato in corner.

La ripresa si apre con il Como subito protagonista. Martin Baturina conquista palla sulla trequarti e lascia partire un destro rasoterra che sorprende il portiere, firmando il 3-0. Il Pisa prova a reagire e trova anche due reti con Stojilkovic e Meister, ma entrambe vengono annullate per fuorigioco.

Con il passare dei minuti il dominio dei padroni di casa diventa totale. Il Como gestisce il possesso con autorità e continua a creare occasioni. Al 75’ arriva anche il quarto gol: dopo un’azione prolungata, Alberto Moreno serve Nico Paz che, con un preciso sinistro, firma una rete che impreziosisce la sua prestazione.

Nel finale c’è spazio anche per il 5-0. Nicolas Kuhn sfonda sulla destra e mette un pallone perfetto al centro, dove Maximo Perrone arriva puntuale e chiude definitivamente i conti.

Il Como chiude così una partita senza storia, mostrando superiorità tecnica e organizzativa per tutti i novanta minuti, mentre il Pisa esce dal campo con un passivo pesante e poche risposte.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO COMO-PISA