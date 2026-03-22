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Serie A, Como-Pisa 5-0 (2-0): Nico Paz illumina, i lariani travolgono il Pisa

By Vincenzo Buono
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Il Como domina al Sinigaglia e travolge il Pisa con un netto 5-0, lanciando un segnale forte nella corsa al quarto posto. La squadra di Cesc Fabregas parte con grande intensità e indirizza la gara già nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa grazie a qualità, ritmo e concretezza.

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L’avvio è immediatamente favorevole ai padroni di casa. Dopo appena 7 minuti il Como sblocca la partita con Assane Diao, che trova il suo primo gol stagionale dopo una lunga assenza per infortunio. Lo spagnolo sfrutta una disattenzione della difesa avversaria e batte Nicolas con un diagonale mancino preciso.

Il Pisa prova a reagire con un tentativo di Matteo Tramoni che termina alto, ma è ancora il Como a fare la partita. Al 29’ arriva il raddoppio: Diao serve Anastasios Douvikas, che si gira rapidamente in area e anticipa Caracciolo, firmando l’11° gol stagionale. I lariani continuano a spingere e sfiorano anche il terzo gol prima dell’intervallo, ancora con Diao, fermato in corner.

La ripresa si apre con il Como subito protagonista. Martin Baturina conquista palla sulla trequarti e lascia partire un destro rasoterra che sorprende il portiere, firmando il 3-0. Il Pisa prova a reagire e trova anche due reti con Stojilkovic e Meister, ma entrambe vengono annullate per fuorigioco.

Con il passare dei minuti il dominio dei padroni di casa diventa totale. Il Como gestisce il possesso con autorità e continua a creare occasioni. Al 75’ arriva anche il quarto gol: dopo un’azione prolungata, Alberto Moreno serve Nico Paz che, con un preciso sinistro, firma una rete che impreziosisce la sua prestazione.

Nel finale c’è spazio anche per il 5-0. Nicolas Kuhn sfonda sulla destra e mette un pallone perfetto al centro, dove Maximo Perrone arriva puntuale e chiude definitivamente i conti.

Il Como chiude così una partita senza storia, mostrando superiorità tecnica e organizzativa per tutti i novanta minuti, mentre il Pisa esce dal campo con un passivo pesante e poche risposte.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO COMO-PISA

Marcatori: 7′ Diao, 29′ Douvikas, 48′ Baturina, 75′ Nico Paz, 81′ Perrone

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6.5, Kempf 6.5, Carlos 6 (77′ Goldaniga s.v.), Moreno 6.5; Da Cunha 6 (59′ Caqueret 6.5), Perrone 7; Diao 7.5 (77′ Kuhn 6.5), Nico Paz 7, Rodriguez 6 (37′ Baturina 7); Douvikas 7 (59′ Morata 6). All. Fabregas.

PISA (3-5-2): Nicolas 5.5; Caracciolo 5, Albiol 4.5, Canestrelli 4.5 (77′ Iling-Junior 5.5); Leris 5.5, Hojholt 5.5, Akinsanmiro 5.5 (46′ Meister 5.5), Loyola 5 (64′ Stengs 5.5), Angori 5.5; Tramoni 5.5 (77′ Piccinini 5.5), Moreo 4.5 (51′ Stojilkovic 5.5). All. Hiljemark.

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Canestrelli (P), Angori (P)

Espulsi: –

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