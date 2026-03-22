Serie A, Bologna-Lazio: Italiano contro Sarri alle ore 15

Il Bologna arriva con entusiasmo dopo aver eliminato la Roma dall’Europa, confermando il grande momento della squadra di Vincenzo Italiano. Dall’altra parte, la Lazio si presenta forte della vittoria contro il Milan, un successo che ha rilanciato le ambizioni biancocelesti in questo finale di stagione. Ecco le formazioni ufficiali:
BOLOGNA-LAZIO:
BOLOGNA – Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Sohm, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Castro.
LAZIO – Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro.