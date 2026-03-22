Serie A, Atalanta-Verona: Krstovic guida l’attacco della Dea

Tutto pronto per la sfida tra Atalanta e Hellas Verona, valida per la 30ª giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium va in scena un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi e ambizioni differenti ma con la stessa necessità di fare punti in questa fase decisiva della stagione. Ecco le formazioni ufficiali:
ATALANTA-VERONA:
ATALANTA – Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.
VERONA – Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban.