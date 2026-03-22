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Schira: “Tre club di Serie A hanno messo gli occhi su Hasa”. Il giovane centrocampista sta attirando le attenzione dei club di Serie A

By Sara Di Fenza
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Luis Hasa, centrocampista del Napoli, oggi in prestito alla Carrarese in Serie B, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A.
Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Nico Schira, Genoa, Udinese e Parma stanno monitorando attentamente il calciatore italiano.
Hasa sta stupendo tutti quest’anno grazie ai suoi 5 goal e 3 assist nella lega cadetta, che stanno permettendo alla sua Carrarese di salvarsi in modo tranquillo e di puntare addirittura ad un posto ai playoff.

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