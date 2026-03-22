Roma-Lecce, le scelte ufficiali: le mosse di Gasperini e Di Francesco

Le decisioni di Gasperini e Di Francesco sui 22 titolari pronti a scendere in campo nella penultima sfida della trentesima giornata di Serie A.

Roma e Lecce sono pronte a sfidarsi in questo nono match del turno. I giallorossi devono reagire al successo del Como contro il Pisa per non allontanarsi dalla corsa al quarto posto. La formazione guidata da Gasperini ha inoltre la possibilità di raggiungere la Juventus a quota 54 punti, dopo il pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo. Dall’altra parte, il Lecce è chiamato a fare risultato dopo la vittoria della Cremonese sul Parma. La squadra allenata da Di Francesco condivide proprio con i grigiorossi il punteggio di 27 punti in classifica. Di seguito, le scelte dei due tecnici per l’undici iniziale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-LECCE – Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Venturino, Ziolkowski, Arena, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Aala, Fofana, N’Dri, Pérez, Helgason, Jean, Marchwinski, Cheddira.