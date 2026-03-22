Re Kevin, il futuro: c’è ancora un anno di contratto, niente nuvole

E’ rientrato in campo, paradossalmente, meglio di quando ne è uscito, re Kevin De Bruyne. Una condizione fisica superiore a quella precedente all’infortunio e, come sempre, sprazzi di classe pura e linee di passaggio sconosciute ai più. Il campione contribuirà a rendere vincente il finale di campionato azzurro e si metterà a disposizione della sua nazionale e poi, il futuro, dovrebbe continuare ad essere…al Maradona. Scrive il CdS: “Ora la vita sportiva è tornata bella, emozionante anche a 34 anni: le prospettive parlano di un finale di campionato da protagonista e poi del quarto Mondiale della sua leggendaria carriera con il Belgio. Come Lukaku, anche De Bruyne è stato convocato in nazionale per le amichevoli contro gli Stati Uniti ad Atlanta (sabato) e il Messico a Chicago (1 aprile): ritorno in grande stile dopo quasi sei mesi, considerando che l’ultima apparizione risale al 13 ottobre 2025, e antipasto del sogno americano che ha tutta l’intenzione e anche le carte in regola per coronare in estate. Con tanto di compleanno iridato: compirà 35 anni il 28 giugno, in piena coppa. E con le idee sicuramente già chiare in merito alla prossima stagione con il Napoli: ha ancora un anno di contratto e il suo futuro non sembra coperto dai dubbi e dalle ombre”.