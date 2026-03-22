Possibile futuro fra i grandi per gli azzurrini Hasa e Rao, Conte osserva

“Si scrive Bari contro Carrarese, si legge Napoli contro Napoli. Oggi sul prato dello stadio San Nicola alle 15 va in scena il derby tra due gioiellini azzurri: sarà Emanuele Rao, attaccante classe 2006, contro Luis Hasa, centrocampista del 2004. Due calciatori di proprietà del Napoli rispettivamente in prestito in Puglia e in Toscana. Uno sguardo al presente e uno al futuro: ci si gioca la salvezza, sponda biancorossa, un posto tra le prime otto, lato gialloblù. All’orizzonte, invece, il sogno chiamato Napoli. Ma c’è un futuro che è già realtà. Per Emanuele Rao i sei gol messi a segno fino a questo momento, impreziositi anche da un assist, sono valsi la prima chiamata in Nazionale italiana U20 del napoletano Carmine Nunziata per l’amichevole in programma il 27 marzo contro l’Inghilterra.

Con l’avvento del tecnico Longo – subentrato al posto di Vivarini sulla panchina barese – l’attaccante ha trovato nuova linfa e timbrato il cartellino per quattro volte nelle ultime quattro giornate: il ds Manna potrebbe aver messo a segno il colpo del futuro. Gli inizi nel Chievo Verona, la trafila nelle giovanili della Spal e quel diabete di tipo 1 che sembrava potergli rallentare la carriera. Ma la malattia non è stato un ostacolo né un limite. E così, tra paure e voglia di spiccare il volo, arriva la chiamata del Napoli. Accettare è stata solo una formalità, ma prima l’esperienza in serie B. Rao sta attirando gli occhi su di sé e la sensazione è che nella prossima finestra di mercato il telefono del ds del Napoli possa squillare più volte.

Discorso diverso, in termini di esperienza, per Luis Hasa. Il centrocampista è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha giocato con la Next Gen e condiviso lo spogliatoio con Yildiz (stella bianconera) e Huijsen (oggi difensore titolare del Real Madrid). Dalla Juve al Lecce, ma in Salento non trova spazio e nel gennaio del 2025, Manna – che l’ha visto crescere in bianconero – bussa alla porta di Corvino: Hasa è un nuovo calciatore del Napoli, quello del quarto scudetto. Agli ordini di Conte cresce al fianco di Lobotka, Anguissa e McTominay: «Mi hanno dato consigli preziosi», rivela. In estate, con un bagaglio di esperienza importante, Luis lascia Napoli in direzione Carrara: 24 presenze, cinque gol e due assist. Una mezzala tuttofare, all’occorrenza anche play o trequartista. Strade diverse, ma unite dal destino azzurro. Il club guarda sempre di più ai giovani come dimostra la presenza di Conte ieri per la gara della Primavera contro il Genoa e chissà che per Rao e Hasa l’incontro di oggi negli spogliatoi prima e sul campo poi, non possa essere solo un arrivederci. Perché il Napoli osserva e se vede il talento non se lo lascia scappare”.

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Fonte Il Mattino