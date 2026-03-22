Pausa nazionali: possibile amichevole per “rodare” qualcuno

Come spesso accade, durante la sosta per le Nazionali, Castel Volturno si svuota, ma stavolta per qualcuno potrebbe voler dire accumulare minuti. Lukaku, per esempio, o lo stesso De Bruyne. Il quotidiano La Repubblica scrive di una possibile amichevole: “Conte sta ritrovando finalmente tutte le sue stelle e con in campo giocatori del calibro di De Bruyne e McTominay è più facile macinare punti e vittorie. Non dà fastidio al Napoli nemmeno la sosta, questa volta, visto che gli impegni con le rispettive nazionali (i convocati sono 13) permetteranno agli azzurri appena rientrati dagli infortuni di mettere un po’ di benzina nelle gambe: in particolare a Lukaku con il suo Belgio. Da martedì a Castel Volturno la ripresa per chi resta, con la probabile organizzazione di una amichevole per accelerare il rodaggio di Anguissa e Giovane”.

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